Es kann nur einen fleißigeren Bruder geben! Jahr für Jahr sind die Mitglieder des britischen Königshauses im Namen von Queen Elizabeth II. (91) unterwegs. Mit insgesamt 455 Arbeitseinsätzen führt Elizabeths Tochter, Prinzessin Anne (67), die Bestenliste an. Doch wie sieht es in der jüngeren Generation der Royals aus? Wer macht das Rennen: Prinz Harry (33) oder doch Prinz William (35)?

Die Geschwister standen 2017 beide im Fokus der Öffentlichkeit: William und seine Kate (36) ließen die Babybombe platzen, Harry und Meghan (36) gaben ihre Verlobung bekannt. Doch abgesehen davon: Wer lächelte, winkte und bespaßte das Volk am meisten? Im direkten Brüderduell gewinnt Harry mit 139 öffentlichen Auftritten in seiner Heimat und mit 70 Stück im Ausland. William bewältigte im vergangenen Jahr "nur" 117 Termine in und 54 Verpflichtungen außerhalb Großbritanniens.

Ihr Kalender war wirklich vollgepackt und mit Premieren gespickt. Im vergangenen Juli machten William, Kate und ihre beiden Kinder George (4) und Charlotte (2) zum ersten Mal gemeinsam Halt in Deutschland. Auch Harry und seine Ehefrau in spe feierten ein Debüt: Im Dezember stand die erste offizielle Pflichtveranstaltung für die beiden in Nottingham an.