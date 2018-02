Kein Thema sorgt vor und nach dem diesjährigen Dschungelcamp für so viel Diskussion wie die vielleicht Bald-Versöhnung von Tropen-Queen Jenny Frankhauser (25) und ihrer berühmten Halbschwester, Kultblondine Daniela Katzenberger (31). Bis vor wenigen Tagen herrschte absolute Funkstille zwischen den Familienmitgliedern. Jetzt nähern sich die beiden Frauen wieder an – wenn auch nur in kleinen Schritten.