Geht der Zoff in eine neue Runde? Eigentlich stehen die Zeichen bei Daniela Katzenberger (31) und Jennifer Frankhauser (25) auf Versöhnung. Während des Dschungelcamps erklärte Dani nicht nur, wie stolz sie auf ihre Halbschwester ist, sondern gratulierte ihr sogar öffentlich zum Sieg. Nach monatelanger Funkstille war das endlich die lang ersehnte Annäherung . Nun postete die TV-Blondine allerdings vielsagende Worte, die eine Versöhnung vielleicht in weite Ferne rücken lassen...

Auf ihrer Instagram-Seite teilte Dani jetzt ihren Lieblingssatz mit den Fans: "Man hat immer den Wert, den man sich selbst gibt." Diesen weisen Spruch habe sie von einem Mann, der einmal neben ihr im Flugzeug gesessen habe. Spielte sie damit womöglich auf Jennys Selbstzweifel an? Down Under erzählte die YouTuberin am lauschigen Lagerfeuer nämlich, dass sie schon lange darunter leide, immer im Schatten ihrer berühmten Schwester zu stehen.