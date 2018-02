Kein Alkohol ist auch keine Lösung – so scheint das jedenfalls Nadja Abd el Farrag (52) zu sehen! Immer wieder geriet die Mallorca-Sängerin durch feuchtfröhliche Abstürze in den Fokus der Medien. 2017 dann der Schock für ihre Fans: Ärzte haben angeblich eine Leberzirrhose diagnostiziert. Und trotzdem wolle Naddel auch in Zukunft nicht ganz auf ihr heiß geliebtes Prickelwasser verzichten!