Rauchen, um runterzukommen: Daniele Negroni (22) hat regelmäßig Cannabis konsumiert! Der Dschungelprinz hat bereits im Busch gezeigt, dass er nur schwer auf Zigaretten verzichten kann – aber auf Gras? Der Stress bei und durch DSDS habe den Sänger 2012 in die Arme der illegalen Droge getrieben!

"Man war extrem viel unterwegs, irgendwann mit 17 Jahren bin ich dann in dieses Ding gerutscht", verriet der 22-Jährige bei Stern TV. Zwar sei er nicht so richtig abhängig gewesen, doch er habe auf einer Party oder "allein im Hotel" ein Verlangen danach gespürt. "Es war schon so, dass ich mich, wenn ich mal einen geraucht habe, ein bisschen freier gefühlt habe, der ganze Druck ist abgefallen und ich habe mich ein bisschen entspannt", erklärte der ewige Zweitplatzierte weiter.