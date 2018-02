Auf Instagram postete das Adam sucht Eva-Paar jetzt ein süßes Foto von sich und seinem Sprössling. Ganz in ihrem Element bringt Profisurferin Janni ihrem Emil-Ocean das Paddeln bei – und das scheint den kleinen Wonneproppen sichtlich zu faszinieren. Ob sich die Privatstunden auszahlen und EO seiner Mama bald Konkurrenz machen wird? Sein Interesse am Wellenreiten hat der kleine Windelmatz schließlich schon in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt. Das scheint auch die stolze Mama zu bemerken und betitelte den Schnappschuss kurz und knapp mit dem Wort "Surferboy".