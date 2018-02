Land unter für Kate Upton (25)! Die amerikanische Model-Beauty posierte im Herbst 2017 wieder einmal für Sports Illustrated – das Magazin, dessen Cover sie bislang schon dreimal zierte. Jetzt wurde ein Making-Of ihrer neuen Session veröffentlicht. Darin wirft sich Kate am Strand der Karibikinsel Aruba oben ohne in heiße Posen, bis eine Welle sie zu Boden reißt! "Sie sah aus meiner Perspektive nicht so groß aus, sie muss den Felsen einfach im richtigen Winkel getroffen haben", kommentierte Kate ihren Sturz.