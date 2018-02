Über die Geburt wird geschwiegen! Realitystar Kim Kardashian (37) und ihr Ehemann Kanye West (40) haben erst vor wenigen Wochen mit der kleinen Chicago ihr drittes Kind bekommen. Anders als bei den älteren Geschwistern North (4) und Saint (2) kam das jüngste Töchterchen durch eine Leihmutter zur Welt. Davon soll die Kleine – wenn es nach Mama Kim geht – aber nichts erfahren!

YouTube / Kylie Jenner Kim Kardashian und Chicago West im Krankenhaus

Wie ein Insider dem Portal Radar Online verriet, soll die 37-Jährige ihre Familie angewiesen haben, die Leihmutterschaft geheim zu halten. "Kim meinte, dass sie diejenige sein will, die Chicago erzählt, wie sie auf die Welt kam. Das will sie aber erst dann tun, wenn sie danach fragt", sagte der Promi-Experte in dem Interview. Aber ist das realistisch? Immerhin war die ungewöhnliche Empfängnis des neuesten Familienzuwachses monatelang das Topthema in der Presse! Selbst in ihrer eigenen TV-Show Keeping up with the Kardashians plauderte das It-Girl offen darüber.

Brian To/WENN Kim Kardashian bei der 2017 LACMA Art and Film Gala

Für Dreifachpapa Kanye ist die Heimlichtuerei angeblich ein rotes Tuch. Seit die Familie zu fünft ist, hängt der Haussegen bei dem Promi-Paar offenbar ohnehin schief. Die Selfie-Queen soll die süße Chicago nämlich anders behandeln als ihre ersten beiden Kinder. Für den Rapper ist das ein absolutes No-Go.

Splash News Kim Kardashian und Kanye West

