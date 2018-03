Neuer Schönheitseingriff für Julian F.M. Stoeckel (30)! Der Paradiesvogel legte sich bereits für eine vollere Haarpracht unters Messer. Jetzt verriet der Ex-Dschungelcamper im Promiflash-Interview, dass er als nächstes mithilfe eines Beauty-Docs dem Bauchfett den Kampf ansagen will: "Ich merke halt, dass ich so ein bisschen aus der Form gehe. Wenn du die 30er-Grenze sprengst, dann gehst du ein bisschen auseinander", begründete Julian den Plan zur Selbstoptimierung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de