Der Curvy-Trend boomt! Sogar bei Germany's next Topmodel kämpfen in diesem Jahr auch kurvige Schönheiten um den Sieg. Promiflash traf It-Boy Julian Stoeckel (30) auf der Berlinale beim "99FireFilms Award" und fragte nach seiner Meinung zu Heidis Kurven-Kandidatinnen. "Ich weiß nicht, ob das sein muss. Es müssen auch nicht alle Frauen und auch nicht alle Männer auf den Laufsteg. Warum sollen die Männer und Frauen auf dem Laufsteg nicht einfach schlank und schön sein!? Ich freu mich auch über Menschen, die schön und attraktiv aussehen, ohne dass ich selbst die Ambition habe, auch so aussehen zu müssen", erklärte er. Außerdem sei er sich nicht sicher, ob die Plus-Size-Girls die Marke GNTM verwässern würden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de