Sie sind erst seit einigen Tagen unter der Haube, doch mit dem Küssen auf dem Red Carpet will es irgendwie noch nicht so richtig klappen. Ende Februar gab Emily Ratajkowski (26) dem Produzenten Sebastian Bear-McClard still und heimlich das Jawort. Bei der Vanity Fair Oscar Party am Wochenende strahlten die beiden als frischgebackenes Ehepaar vor den Kameras – und sorgten für zwei klitzekleine Kuss-Fails. Statt einen saftigen Schmatzer auf den Mund stupste Emily ihrem Mann lediglich ihre Nase in die Wange. Er revanchierte sich wenig später mit einem weiteren Knutsch-Versuch, der ihren Mund ebenfalls ordentlich verfehlte. Ob's daran liegt, dass die Brünette so gar keine Erfahrungen mit Mann auf dem roten Teppich hat?



