Ex-Love Island-Gewinnerin Elena Miras ist mit ihrem Schatz Mike Heiter glücklich zusammen, den sie in der Kuppel-Show kennenlernte. Dort gewann sie zunächst das Herz von Jan Sokolowsky, kurze Zeit später trennten sich die beiden jedoch. Mit ihrem neuen Partner freut sich Elena jetzt auf Familienzuwachs: Das Couple erwartet sein erstes Kind. Die Schwangerschaft macht dem Reality-TV-Star aber auch zu schaffen. Elenas Augen sind durch ihren momentanen Bauchbewohner schlimm entzündet.

"Es gibt ja nicht nur die schönen Sachen, auch die nicht so schönen," gab die Fitnessliebhaberin in ihrer Instagram-Story zu. Sie erklärte, dass sie durch die Schwangerschaft einen unangenehmen Ausschlag bekommen habe, der momentan noch schlimmer geworden sei. Aus diesem Grund werde sie in der nächsten Zeit nicht so fleißig in den sozialen Netzwerken unterwegs sein können. "Sobald es besser ist, werde ich wieder aktiver sein", beruhigte sie ihre Fans.

Erst im vergangenen Oktober hatten die zwei Turteltauben ihre Liebesbeziehung öffentlich gemacht. Danach häuften sich die Schwangerschafts-Gerüchte wegen verdächtiger Posts der brünetten Schönheit. Anfang Februar folgte dann die Gewissheit, dass aus dem Paar eine kleine Familie wird. Dafür wandert Mike sogar in die Schweiz aus, damit das Kind in der Heimat seiner Mama aufwachsen kann.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter in Thailand

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

