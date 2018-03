Ob sein Wunsch vielleicht sogar in Erfüllung geht? Am kommenden Freitag steigt die große Kennenlernshow von Let's Dance und dann erfahren die diesjährigen Kandidaten endlich, mit welchem Profitänzer sie für den Rest der Staffel übers Parkett gleiten. Nicht nur für die Show-Frischlinge eine brandheiße Frage – auch die Profis sitzen derweil auf glühenden Kohlen. Christian Polanc (39) verriet jetzt gegenüber Promiflash, welche Kandidatin er besonders gerne an seiner Seite hätte.

Ausgerechnet an einer waschechten Raubkatze scheint Christian sich einen Narren gefressen zu haben: Die Höhle der Löwen-Investorin Judith Williams (45)! "Ich mag die Sendung sehr gerne und natürlich mag ich auch die Judith sehr gerne. Ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass sie auf alle Fälle für Überraschungen gut ist. [...] Judith würde mich interessieren, da hätte ich bestimmt Spaß", schätzte er im Promiflash-Interview.

Christian als Tanzpartner wäre durchaus alles andere als eine schlechte Partie! Von den neun Staffeln, in denen er bisher mit dabei war, stand er immerhin sechs mal auf dem Siegertreppchen, davon gleich zwei Mal auf Platz eins: 2007 mit Susan Sideropoulos (37) und 2011 mit Maite Kelly (38). Ob er gemeinsam mit Judith vielleicht sogar seinen dritten Sieg einfahren könnte?

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

WENN Christian Polanc und Maite Kelly bei "Let's Dance"

Ralf Juergens / Getty Images Christian Polanc und Susan Sideropoulos

