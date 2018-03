Sie blüht in ihrer neuen Rolle regelrecht auf! Seit zwei Monaten dreht sich bei Cathy Hummels (30) alles um ihren kleinen Sohn Ludwig. Mit regelmäßigen Social-Media-Posts lässt die Fashionexpertin ihre Community an ihrem Mutterglück teilhaben und sammelt damit mächtig Sympathiepunkte bei den sonst so kritischen Usern. Daher gibt sie nun sogar ein paar private Detaila preis: Im Netz verrät sie ganz offen, wie es mit dem Stillen so klappt!

Mit ihrem neuen Mama-Alltag und den damit verbundenen Aufgaben kommt Cathy bestens klar. Sie genießt jeden noch so kleinen Moment mit ihrem ersten Kind. Auch mit dem Stillen hat die Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels (29) überhaupt kein Problem: "Ich stille voll und bin auch froh, dass das alles so gut klappt", freut sie sich in ihrer Instagram-Story über die reibungslosen ersten Wochen zu dritt.

Doch wenn es nach Cathy geht, wird ihre Familie bald noch größer. Da mit Ludwig alles so blendend läuft, macht sich die 30-Jährige bereits Gedanken über weiteren Nachwuchs. "Auf jeden Fall möchte ich noch ein Kind, aber ich lasse mir jetzt noch ein bisschen Zeit", erklärt sie ihrer Community.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

