Ist diese Romanze zum Scheitern verurteilt? Erst Wochen nach der Kuppelshow Love Island sprang bei Mike Heiter und Elena Miras der Funke über. Schon kurze Zeit nach der Liebesoffensive folgte Anfang des Jahres die Babybombe: Nach wenigen Monaten Beziehung erwarten die Turteltauben bereits ein Kind. Mikes Ex-Flirt Midi hingegen weiß: Der Muskelprotz startete nicht mit der besten Einstellung in die Liebe mit der Schweizerin! "Die Beziehung von Mike und Elena wirkte für mich von Anfang an so ein wenig inszeniert. Er war ja ein paar Tage bei mir und da hat er sehr sehr schlecht über die Frau gesprochen!", erklärte sie im Interview mit Promiflash.



