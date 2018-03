Wer wird Dancing Star 2018? Ab heute Abend heißt es endlich wieder: Let's Dance! Gleich 14 prominente Hobbytänzer messen sich in diesem Jahr in ihrem Können auf der Tanzfläche. Unterstützung bekommen die Damen und Herren dabei von echten Profis. Doch mit wem sie letztendlich in den kommenden Wochen über das Tanzparkett fegen werden, erfahren die Promis erst heute in der Kennenlernshow. Der Sieg gehört am Ende aber nur einem Teilnehmer – und die Promiflash-Leser haben schon jetzt einen klaren Favoriten!

Im vergangenen Jahr hat Jessica Paszka (27) die Jungs bei Die Bachelorette noch mit jeder Menge Rosen in petto bezirzt. Jetzt scheint sie auch die Fans des Tanzformats um den Finger gewickelt zu haben. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage sind sich rund 25 Prozent (Stand: 9. März, 18:00 Uhr) der Leser sicher: Die hübsche Ex-TV-Junggesellin wird dem Publikum mit ihren Kurven ordentlich einheizen – und mit ihrer Leistung am Ende sogar gewinnen! Gar nicht mal so abwegig, schließlich trainiert Jessi schon seit Monaten eifrig im Fitnessstudio und ist daher in Topform.

Dicht auf den Versen ist der Beauty allerdings Judith Williams (45) mit rund 16 Prozent. Geringere Chancen auf den Pokal sehen die Leser hingegen für Tina Ruland (51) und Ingolf Lück (59): Mit jeweils rund einem Prozent der Stimmen müssen sie in der Show also noch ordentlich Überzeugungsarbeit leisten.

