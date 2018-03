Das hat es bei Let's Dance noch nie gegeben! Als wäre es damit nicht genug, dass bei der 11. Staffel der Tanzshow erstmals Social-Media-Stars zur Kandidatenriege gehören, gibt es gleich noch eine Premiere: Mit Heiko (18) und Roman Lochmann (18) werden zum ersten Mal Geschwister gegeneinander antreten. Heiko ist wenige Sekunden jünger als sein Bruder und will seinen Zwilling in der Show gleich doppelt alt aussehen lassen!

Mit dem Scheinwerferlicht kann der 18-Jährige bestens umgehen. Der 1999 in Mainz geborene Influencer sammelt schon früh Kameraerfahrung. Seit mehr als sieben Jahren führt Heiko gemeinsam mit seinem Bruder den YouTube-Kanal Die Lochis. Auch musikalisch startete das Duo durch. Erst 2016 waren die Teenie-Schwärme auf Konzert-Tournee, lockten damit über 100.000 Besucher in die Hallen. Fanzahlen, die von den Zuschauer-Quoten der Telenovela Sturm der Liebe noch getoppt werden. Dort stellten die Jungs in sieben Folgen auch ihr schauspielerisches Können unter Beweis.

Ob Heiko und Roman es mit diesem Fan-Rückhalt besonders weit bei "Let's Dance" bringen werden? Eines steht fest: Zu einem unentschieden zwischen den Brüdern kann es nicht kommen, einer wird den Anderen übertrumpfen. Im Promiflash-Interview hat Heiko eine klare Ansage für Roman: "Ich habe richtig Bock, Roman bei 'Let’s Dance' fertig zu machen!"

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / romanlochmann Roman und Heiko Lochmann am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein

Anzeige

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann, YouTuber

Anzeige

Cinamon Red / WENN.com Heiko und Roman Lochmann bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Anzeige

Kann Heiko Lochmann es schaffen, "Dancing Star 2018" zu werden? 109 Stimmen 39 Locker, er steckt alle in die Tasche! 70 Nee, das kann ich mir kaum vorstellen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de