Vor gut einem Monat ließen sie die Babybombe platzen: Elena Miras und ihr Herzblatt Mike Heiter erwarten Nachwuchs! Das Reality-TV-Pärchen lernte sich in der RTL II-Kuppelshow Love Island kennen, kam sich jedoch erst nach den Liebesspielchen auf der Insel näher. Nun runden die beiden ihr ganz persönliches, modernes Märchen mit einem Mini-Me ab – und aus Elenas Bäuchlein ist bereits eine echte Kugel geworden!

Sie ist schon jetzt superstolz auf ihren Fratz! Auch wenn sich die werdende Mama noch einige Monate gedulden muss: Die Vorfreude der tätowierten Schönheit ist bereits riesengroß! In ihrer Instagram-Story präsentiert die Schweizerin nun ihre prachtvollen Schwangerschaftskurven. "Es wird immer mehr und mehr", schreibt Elena zu ihrem liebevollen Bauch-Streichler – so kann es doch glatt weitergehen!

Allerdings ist auch bei ihr nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen: Die Bald-Mami leidet momentan unter einem starken Ausschlag an den Augen! "Es gibt ja nicht nur die schönen Sachen, sondern auch die nicht so schönen", teilte sie ihren Fans in ihrer Insta-Story mit. Bis es ihr wieder besser geht, wolle sie sich erst einmal aus den sozialen Medien zurückziehen – ein Baby-Bump-Update scheint aber noch drin zu sein.

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Kandidaten

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Ultraschallbildern

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Babybauch

