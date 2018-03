Vor einem Monat brachte Kylie Jenner (20) ihr erstes Kind Stormi Webster zur Welt. Ihre Schwangerschaft versteckte die Reality-TV-Beauty bis zuletzt – auch die gesamte Familie hielt dicht, eingeschlossen Momager Kris Jenner (62). Doch wieso vermarktete das Kardashian-Jenner-Oberhaupt nicht auch diese News? Steckte hinter der Geheimhaltung vielleicht eine abgekartete Strategie für noch mehr Publicity – oder wollte sie einfach ihre Tochter schützen?

Nein – wie die 62-Jährige jetzt E! News verraten hat. Sie habe das Geheimnis einzig und allein auf den Wunsch ihrer Jüngsten hin aus der Öffentlichkeit gehalten: "Du musst mit dem Strom schwimmen. Der Familienpakt besagte, dass du kein Wort verraten darfst, also waren meine Lippen versiegelt." Nachdem die Katze nun aus dem Sack ist, kann die Geschäftsfrau aber endlich munter über ihren neusten Familienzuwachs plaudern. Über den Umgang von Kylie mit ihrer Stormi schwärmt die nun achtfache Oma: "Den beiden geht es gut. Kylie ist so vernarrt in ihr Baby!"

Wie stolz die Neu-Mama auf ihren kleinen Sprössling ist, stellt sie auch regelmäßig unter Beweis. Denn die Freundin von Travis Scott (25) lädt auf ihren Social-Media-Profilen einen putzigen Schnappschuss von Stormi nach dem anderen hoch.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kris Jenner in Beverly Hills

Snapchat / kylizzlemynizzl Stormi Webster

