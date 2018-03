Sie kann es kaum erwarten! Oana Nechiti (30) ist in diesem Jahr schon zum sechsten Mal bei "Let's Dance" dabei. 2017, in Staffel zehn, schaffte sie es mit Komiker Faisal Kawusi (26) auf Platz fünf. Wer jetzt allerdings denkt, für die gebürtige Rumänin ist der Tanzshow-Auftakt schon zur Gewohnheit geworden, irrt sich gewaltig. Oana wirkt vor Staffel elf so aufgeregt wie nie zuvor!

Auf Instagram lässt die Profi-Tänzerin ihre Fans an den letzten Momenten vor der Auftaktsendung teilhaben – und dabei hält sie mit ihrer Nervosität nicht hinterm Berg: "Oh Gott, bin ich aufgeregt. Heute ist es irgendwie anders als alle anderen Jahre davor!" Was genau die rothaarige Schönheit mit "anders" meint, erklärt sie nicht weiter. Sie lässt ihre Follower aber wissen: "Nicht mehr, aber anders."

Vor allem auf ihren neuen Tanzpartner ist Oana gespannt. Mit wem sie in Staffel elf den Dancefloor rockt, entscheidet sich erst in der Auftaktshow von "Let's Dance". Die Zeit mit ihrem Partner aus der vergangenen Staffel hat das Frisuren-Chamäleon derweil in bester Erinnerung. "Faisal Kawusi, danke für jedes Lächeln, das du mir gezaubert hast. Es war unglaublich schön mit dir. Jetzt aber weiter, weiter, weiter", schreibt die Tänzerin zu ihrem Post.

Florian Ebener/GettyImages Faisal Kawusi und Oana Nechiti beim "Let's Dance"-Finale 2017

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Tänzerin

Instagram / faisal.kawusi Faisal Kawusi und Oana Nechiti

