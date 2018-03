Ein unvergesslicher und erschreckender Moment: Sängerin Maite Kelly (38) blieb die Luft weg! Ab Freitag läuft die elfte Staffel Let's Dance auf RTL und Profi-Tänzer Christian Polanc erinnert sich an die prägendsten Geschichten des TV-Formats zurück. Zum zehnten Mal ist der 39-jährige Ingolstädter bei dem Tanz-Duell dabei – und eine Story ist dem zweifachen Show-Sieger dabei am meisten im Kopf geblieben!

In der Staffel von 2011 hatte Christian Polanc Sängerin Maite Kelly als Partnerin, in der ersten Folge mussten sie gemeinsam den Cha Cha Cha performen. Bis heute kann der Tänzer einen bestimmten Moment aus dieser Zeit nicht vergessen, wie er beim Promiflash-Interview in Ingolstadt erzählt: "Kurz bevor wir unseren ersten Tanz hatten, fängt Maite auf einmal an zu hyperventilieren. Und ich habe mir nur gedacht: 'Oh mein Gott! Die stirbt gleich!'" Der Tanzcoach war völlig überfordert von der Situation und wollte schon den Notarzt rufen.

Dabei steht Maite als Kelly Family-Mitglied bereits seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Die 38-Jährige konnte ihre Panik zwar rechtzeitig in den Griff bekommen, doch Christian kamen die zehn Sekunden wie eine Ewigkeit vor. Am Ende lieferte das Tanz-Paar trotzdem ab und erhielt von der Jury 25 von 40 möglichen Punkten. Dies sollte nicht der letzte Erfolg bleiben: Sie schafften es bis aufs Siegertreppchen und gewannen 2011 die Staffel.

Christian Augustin/Getty Images Christian Polanc, Tänzer

Friedemann Vogel/Getty Images Maite Kelly und Christian Polanc in der ersten Folge von "Let's Dance" 2011

WENN.com Maite Kelly bei der Premiere von "My little pony"

