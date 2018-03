Da hatte wer einen guten Tag! Justin Bieber (24) gehört wohl zu den Stars, die am meisten unter den anhänglichen Paparazzi in Hollywood leiden. Auf Schritt und Tritt wird der US-Sänger verfolgt. Vor allem in letzter Zeit hängen sich die Schnappschussjäger wieder liebend gerne an den Biebs. Der Grund: seine aufgefrischte Liebesbeziehung zu Ex Selena Gomez (25). Ein großer Dorn im Auge des Sängers. Trotz Paparazzi-Hass ließ sich der Musiker jetzt ganz entspannt am Straßenrand ablichten – und lieferte sogar eine kleine Tanzeinlage ab.

Es hätte auch die Kulisse für sein neues Musivideo sein können. Der 24-Jährige stieg in lässiger Sporthose und mit Bandana auf dem Kopf aus einem türkisen Lamborghini. Um das Auto standen etliche Kumpels des US-Superstars, knipsten nebenbei Fotos von seinen Moves. Gut gelaunt steppte der "Friends"-Sänger um den teuren Flitzer – in der Hand ein Getränk, das er kurzerhand zum Mikro umfunktionierte. Ob Justin tatsächlich sang, ist nicht zu erspähen. Aber eines steht fest: Mit dieser Aktion zauberte er ein Lächeln aufs Gesicht seiner Freunde.

Die Luxuskarre steht übrigens erst seit Kurzem in der Garage des berühmten Kanadiers. Zu seinem 24. Geburtstag Anfang März beschenkte sich Justin selbst mit dem Traum in Türkis. Was haltet ihr von Justins Tanzeinlage? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Pap Nation / Splash News Musiker Justin Bieber in Los Angeles

Pap Nation / Splash News US-Sänger Justin Bieber in Los Angeles

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

