Sie hat einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Als sieben Jahre in der Rolle der Aria Montgomery in Pretty Little Liars hinter ihr lagen und der traurige Abschied geschafft war, blickte Lucy Hale (28) bald nach vorne. Wie die meisten ihrer ehemaligen Co-Stars hatte sie keine Probleme, schnell wieder ein Projekt an Land zu ziehen. Vergangenen Mittwoch war es endlich so weit: Am 7. März ging ihre neue Serie "Life Sentence" auf Sendung und das feierte die Schauspielerin natürlich ausgelassen.

Auf ihrem Instagram-Account hatte Lucy vor der Premiere ihrer TV-Show ordentlich die Werbetrommel gerührt. Mit jeder Menge kurzer Vorschau-Clips und cooler Fotos stimmte der Fernsehstar seine Follower auf das kommende Serien-Highlight ein. Die Resonanz kann sich sehen lassen: In Lucys Kommentaren findet sich viel Lob für die erste Folge von "Life Sentence". Mit Botschaften wie "Es war großartig", "Ich liebe deine neue Show", "So toll. Bin so stolz", signalisieren die Fans der 28-Jährigen, dass die Auftakt-Episode beim Publikum gut angekommen ist.

In "Life Sentence" spielt Lucy Stella Abbott, die nach vielen Jahren, in denen sie mit der Gewissheit lebte, an Krebs sterben zu müssen, plötzlich geheilt ist. Was eigentlich Freude pur auslösen sollte, hat ungeahnte Folgen: Stella muss feststellen, dass ihre Familie gar nicht glücklich ist und viele Geheimnisse vor ihr hat. Auch ihre Ehe mit Wes (Elliot Knight, 28) betrachtet die einstige Todkranke auf einmal mit ganz anderen Augen.

Jamie McCarthy/Getty Images for NBC Lucy Hale in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Randy Shropshire/Getty Images Riley Smith und Lucy Hale bei einem Pressetermin für ihre Serie "Life Sentence"

Instagram / lucyhale Ashley Benson, Shay Mitchell, Lucy Hale, Troian Bellisario und Sasha Pieterse

