Die letzten Wochen und Monate waren für David Friedrich (28) mehr als aufregend. Der Musiker kennt es zwar, auf der Bühne zu stehen, blieb als Drummer der Band Eskimo Callboy aber eher im Hintergrund. Seit seiner Teilnahme und dem Sieg bei der Bachelorette ist das anders: Auf die letzte Rose und die Trennung folgte die Teilnahme am Dschungelcamp – David wurde in kurzer Zeit deutschlandweit bekannt. Dafür bedankt er sich nun ganz emotional bei seinen Fans, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben!

Auf seiner Instagram-Seite teilt David jetzt süße Worte mit seinen Followern: "Ich habe dem Großteil hier sehr viel zu verdanken! In den letzten ein bis zwei Jahren durften viele von euch meinen Weg mitverfolgen und haben somit auch die Schattenseiten der Öffentlichkeit erkannt! Ich bin so unfassbar stolz auf so eine geile Truppe an Menschen hier und vor allem auf das ganze #teamdavid!" Mit den Schattenseiten spielt der Musiker sicherlich auf die die Trennung von TV-Rosenverteilerin Jessica Paszka (27), an der ihm viele die Schuld gaben. Über die Gründe für das Liebes-Aus hüllt er sich nach wie vor in Schweigen, denn er wolle keinen medialen Rosenkrieg.

"Ich hoffe, dem einen oder anderen etwas mitgeben zu können außer ein bisschen Unterhaltung! Ihr macht mich sehr, sehr glücklich!", fügt David hinzu. Für seine authentische Art lieben ihn seine Fans. Auch im Dschungelcamp sammelte er viele Sympathiepunkte und war für viele Promiflash-Leser zeitweise sogar Favorit im Kampf um die Buschkrone.

MG RTL D / Stefan Menne David Friedrich, Ex-Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

Instagram / eskimocallboy Daniel Haniß, Pascal Schillo, Kevin Ratajaczk, David Friedrich, Sebastian Biesler und Daniel Klossek

Anzeige

Instagram / _david.friedrich_ Jessica Paszka und David Friedrich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de