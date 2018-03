Natalia Osada (27) ist wieder glücklich! 2017 fand sie bei Adam sucht Eva augenscheinlich ihre große Liebe mit Bastian Yotta (41), doch nur wenige Monate später, im Dezember, war alles vorbei. Es folgten schmerzliche Liebesdetails, die ihre Fans öffentlich mitverfolgen konnten. Doch daran verschwendet die Blondine keine Gedanken mehr. Denn sie plauderte jetzt auf der Berliner GLOW Beauty Convention im Promiflash-Interview aus, dass sie wieder verliebt ist. Die Identität ihres neuen Freundes behält Natalia jedoch lieber für sich: "Ich möchte ehrlich gesagt noch gar nicht so viel verraten und ich möchte mein Privatleben in nächster Zeit auch privater halten. Wenn eine Beziehung im Fernsehen entsteht, kannst du es nicht privat halten. Das ist keine Beziehung, die im Fernsehen entstanden ist, also möchte ich es für mich genießen. Aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de