Die Tochter hat die guten Gene offensichtlich von ihrer Mutter geerbt. Am Montag stand die Premierenfeier der 13. America's Got Talent-Staffel an, der Castingshow, in der Mel B. (42) jetzt zum sechsten Mal in Folge als Jurorin fungiert. Auf dem Red Carpet präsentierte sich die Sängerin strahlend schön, doch verblasste sie fast neben der hübschen Person neben ihr – ihrer 19-jährige Tochter Phoenix Chi Gulzar.

Arm in Arm posierten der Teenager und seine berühmte Mutti für die Fotografen und es wurde deutlich, dass Phoenix nicht nur das gute Aussehen, sondern auch ihren Sinn für Mode von Mel hat. Die beiden Frauen erschienen in hautengen, halbtransparenten Minikleidern auf der Veranstaltung. Während Mel ein weißes Dress wählte, hatte sich Phoenix für eine jugendliche Glitzervariante entschieden. Die Spice Girls-Musikerin hat den Abend mit ihrer ältesten Tochter offensichtlich sehr genossen, zum Beweis postete sie eine witzige Fotocallage bei Instagram und schrieb: "Heute war 'Nimm dein Kind mit zur Arbeit'-Tag bei @agt. Ha ha, selbst eine 19-Jährige liebt es noch, mit ihrer Mama zusammen zu sein."

Phoenix und Mel B. wirkten auf den Pics tatsächlich äußerst harmonisch. In der Vergangenheit mussten sie dagegen durchaus Konflikte überstehen. Als 2014 Meldungen publik wurden, in denen behauptet wurde, ihre Mutter habe Ehemann Stiefvater Stephen Belafonte (42) der häusliche Gewalt beschuldigt, beeilte sich Phoenix, ihren Stiefvater zu verteidigen. Nicht nur das: Das Mädchen gerät auch immer wieder bei Streitereien ihrer Mama mit ihrem Papa Jimmy Gulzar zwischen die Fronten: Jimmy warf seiner einstigen Ehefrau im April 2017 zum Beispiel vor, ihm seine Tochter bewusst vorzuenthalten. Von solchen Spannungen war auf dem roten Teppich jetzt wirklich nichts zu spüren.

Christopher Polk/Getty Images Phoenix Chi Gulzar und Mutter Mel B. beim Start der 13. "America's Got Talent"-Staffel

Instagram / officialmelb Phoenix Chi Gulzar und Mutter Mel B. bei "America's Got Talent"

Christopher Polk/Getty Images Phoenix Chi Gulzar und Mel B. in Pasadena

