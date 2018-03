Na, hättet ihr sie erkannt? Dieser kleine Wonneproppen mit dunklem Haaransatz ist zwar über die Jahre deutlich erblondet, aber noch immer so herzallerliebst wie damals. Aus der deutschen Fernsehwelt ist die prominente Dame längst nicht mehr wegzudenken und privat ist sie seit zwei Jahren selbst Mutter einer kleinen Tochter. Auf ihren Social-Media-Accounts verwöhnt sie ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihre Vergangenheit, wie auch jetzt mit dieser niedlichen Abbildung. Die Rede ist von niemand anderem als Kultblondine Daniela Katzenberger (31).

Das Foto, das sie am Tag ihrer Geburt neben ihrer frischgebackenen Mama Iris Klein (50) zeigt, postete die 31-Jährige nun auf Facebook. Erst vor Kurzem sorgte sie mit einem sexy Schnappschuss von Iris vor 27 Jahren für staunende Münder und positive Kommentare. Jetzt springt die kecke Katze auf dem Zeitstrahl noch ein paar Jährchen weiter zurück und teilt ein Bild, auf dem sie einfach zum Anbeißen süß ist. Darauf zu sehen ist das Mutter-Tochter-Duo im Krankenhausbett, kurz nachdem Dani das Licht der Welt erblickt hatte. "Das allererste Foto mit meiner Mutter, 1986", kommentierte diese den Throwback. Da scheint wohl jemand im Babyfieber zu sein!

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich die 31-Jährige ein Geschwisterchen für die kleine Sophia (2) wünscht. Am Familienzuwachs scheitere es laut Dani nur, weil ihr Mann Lucas Cordalis (50) zu beschäftigt sei. Der Schlagersänger steht momentan für die ProSieben-Show Global Gladiators vor der Kamera. Die Dreharbeiten dauern einen Monat an und finden im 9.000 Kilometer entfernten Thailand statt. Die sympathische Pfälzerin muss sich also noch ein bisschen gedulden.

Andreas Rentz/Getty Images Daniela Katzenberger, Realitystar

Hannes Magerstaedt/Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis

