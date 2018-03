Für die beiden hat der Ernst des Lebens begonnen! Lisa und Lena (15) sind mit ihren Musical.ly-Videos weltweit berühmt geworden. Für die Twins sind die Tanz-Clips aber nicht nur ein nettes Hobby – sie wollen ihre Leidenschaft auch zum Beruf machen. Nach ihrem Schulabschluss haben sie deshalb eine Ausbildung als Tanztherapeutinnen angefangen. Im Promiflash-Interview auf der Glow in Dortmund verraten die Blondinen jetzt, wie ihr neuer Alltag aussieht: "Eigentlich läuft es so ab: Wir haben jeden Tag in der ersten Stunde Ballett und dann haben wir noch andere Tanzfächer wie Jazz, Hip-Hop und Electric Boogaloo. Trotzdem haben wir auch Geschichte und Anatomie, lernen was über den Körper. Wirtschaft haben wir, Marketing."



