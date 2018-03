Auf Papas Arm ist es doch am Schönsten. Während sich ihre Mama Behati Prinsloo (28) um Dusty Rose' (1) kleine Schwester kümmert, die im Februar auf die Welt gekommen ist, genießt das einjährige Mädchen gerade die Aufmerksamkeit ihres Vaters, Musiker Adam Levine (38). Erst übte das goldige Kind fleißig an Adams Hand das Laufen, jetzt ließ es sich aber lieber mal wieder bequem herumtragen.

Paparazzi erwischten das Vater-Tochter-Duo kürzlich in Beverly Hills. Der Maroon 5-Star, der zurzeit die 13. Staffel der amerikanischen The Voice-Show dreht, nutzte einen freien Tag dazu, sich und wahrscheinlich auch seiner Liebsten, Victoria's Secret-Model Behati, einen leckeren Kaffee zu besorgen. Und noch etwas verraten die Pics: Wie in so vielen Familien mit Kindern durfte Papi nicht ohne seine ältere Tochter losfahren. So nahm Adam Dusty kurzerhand mit und trug sie lässig auf einem Arm vom Auto in den Laden und wieder zurück. Sogar die zwei gekauften Kaffeebecher jonglierte er nebenher noch in einer Hand.

Aus dem einstigen Womanizer ist dank der Heirat mit Behati und der Geburt von Dusty ein waschechter Familienvater geworden. Erst vor wenigen Wochen wurden er und seine Frau Eltern eines zweiten Kindes. Ihre Fans warten nun darauf, bald nicht nur die süße Dusty, sondern auch das Baby auf coolen Schnappschüssen zu Gesicht zu bekommen.

GoldenEye /London Entertainment/Splash News Adam Levine und seine Tochter Dusty Rose nach einem Besuch bei Starbucks in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / adamlevine Adam Levine und seine Tochter Dusty Rose

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei den VMAs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de