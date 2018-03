Heute Abend wird es ernst für die diesjährigen Let's Dance-Kandidaten! Nach der großen Kennenlernshow vor einer Woche muss in dieser Folge schon ein Promi-Tänzer das Parkett samt Proficoach räumen. Ein Schicksal, das keiner der steppenden Stars erleben möchte – vor allem nicht Alles was zählt-Schnuckel Bela Klentze (29)! Denn der hat schon nach 14 Tagen Intensivtraining einen ziemlichen Ehrgeiz entwickelt.

In seiner Instagram-Story gibt der charmante Schauspieler jetzt ein "Let's Dance"-Update. Der 29-Jährige kann es nämlich gar nicht mehr abwarten, in der Show endlich wieder aufs Tanzparkett zu stürmen: "Ich bin ein bisschen nervös, ich freue mich aber auch mega. Ich habe nicht erwartet, dass Tanzen in so kurzer Zeit so eine Leidenschaft werden könnte", gab Bela glücklich zu. Dass liege aber vor allem auch an seiner tollen Partnerin Oana Nechiti (30), die den Serienstar immer wieder an seine Grenzen treibt. "Ich wusste im Vorfeld, dass es hart werden würde", erklärte er weiter.

Ob Bela seine neu gewonnene Leidenschaft aber heute Abend ganz nach vorne bringt? Vor dem Show-Aus ist nur Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (45) sicher – sie hatte sich in der Auftaktshow das Direktticket ertanzt. Bela und Oana hatten immerhin stolze 13 Punkte erreicht und waren damit im guten Mittelfeld aller ambitionierten Promis gelandet.

Instagram / bela_klentze Oana Nechiti und Bela Klentze, "Let's Dance"-Paar 2018

Lukas Schulze/Getty Images "Let's Dance"-Tanzpaar Bela Klentze und Oana Nechiti

MG RTL D / Stefan Gregorowius Judith Williams und Erich Klann in der ersten Folge von "Let's Dance"

