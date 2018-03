Eine waschechte Let's Dance-Premiere: Zum ersten Mal, seitdem Daniel Hartwich (39) die Moderation des Formats übernommen hat, muss die Show heute ohne ihn stattfinden! An seiner Stelle wird Oliver Geissen (48) durch die Sendung führen und Victoria Swarovski (24) zur Seite stehen, die in diesem Jahr ihre Premiere als Gastgeberin feiert. Zusätzlicher Stress oder eine Erleichterung dank Ollis langjährige Erfahrung – was denkt Vici über ihren unerwarteten Show-Begleiter?

Im Bild-Interview verriet die Kristallerbin vor der Show, dass sie total aufgeregt sei, das aber eben dazu gehöre und sie sich auf die 14 Tänze der Promi-Kandidaten freue. Dass der grippegeplagte Daniel ihr nicht im Studio beistehen kann und stattdessen Oliver das Parkett erobert, bereite ihr keine Sorgen. "Olli ist ein absoluter Profi, er wird das super machen und Daniel gebührend vertreten. Daniel wünsche ich von Herzen gute Besserung", sagte die 24-Jährige.

Olli, der das Format bislang nur als Zuschauer kannte, freute sich auf sein Gastspiel mit Vici und glaubt fest an seine Co-Moderatorin. "Sie ist ein herzensguter Mensch. Ich kenne niemanden, der sich akribischer auf eine Sendung vorbereitet. Wir werden uns heute einen bunten Abend machen", erklärte der 48-Jährige. Er selbst sei gar nicht sehr aufgeregt, da das Let's Dance-Studio direkt neben dem DSDS-Studio liegt und er sogar seine alte Garderobe benutzen durfte.

Lukas Schulze / Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski in der 1. "Let's Dance"-Show

Lukas Schulze / Freier Fotograf / Getty Images Oliver Geissen bei "DSDS"

Lukas Schulze/Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

