Sie wollen vor den Traualtar treten! Model Nathalie Volk (21) und ihr Unternehmerfreund Frank Otto (60) haben sich tatsächlich verlobt. Auch wenn die Beziehung der beiden aufgrund des Altersunterschieds von 39 Jahren oft belächelt worden ist, sind die beiden seit knapp zwei Jahren sehr glücklich miteinander. Nun wollen sie es amtlich machen. Doch wie sieht es eigentlich mit der Familienplanung aus?

Wollen die beiden auch gemeinsame Kinder? Im Promiflash-Interview haben Nathalie und Frank vor wenigen Monaten noch vage Aussagen dazu gemacht. Das junge Model plane in den nächsten zehn Jahren erstmal keine Kinder. Doch ihr zukünftiger Ehemann möchte nichts ausschließen. "Was die Zukunft so bringt in zehn Jahren – das kann man sich alles vornehmen, aber es kommt ja meistens anders! Ich denke eher so in Abschnitten von zwei Jahren", so der 60-Jährige. Also in nächster Zeit wird es wohl keine Schwangerschaft geben. Trotzdem scheinen Babys grundsätzlich ein Thema für das Paar zu sein.

Für ihre unmittelbare Zukunft haben die Turteltauben zunächst viele gemeinsame Reisen vor. Anfang des Jahres plante Nathalie sogar, nach Paris auszuwandern, um eine Karriere als Modedesignerin zu starten. Ihr Liebster unterstütze sie dabei, schwärmte die dunkelhaarige Beauty. Vielleicht feiern sie ihre Hochzeit ja auch in der Stadt der Liebe.

Facebook / NathalieVolkOfficial Nathalie Volk und Frank Otto

Cinamon Red/WENN.com Frank Otto und Nathalie Volk beim Deutschen Radiopreis in Hamburg

Getty Images / Christian Augustin Frank Otto und Nathalie Volk im Oktober 2017

