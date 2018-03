Beauty-Wahn bis in den Tod! Kim Kardashian (37) kennt beim Thema Make-up offenbar keinen Spaß. Der Reality-Star will in der Öffentlichkeit stets perfekt gestylt sein – Makel darf es für die Dreifachmama nicht geben. Seit mehreren Jahren vertreibt die Ehefrau von Rapper Kanye West (40) zudem extrem erfolgreich ihre eigene Kosmetik-Linie und gibt ihren Fans Tipps auf Social Media. Und wie jetzt rauskommt, geht ihre Schminkliebe sogar noch weiter: Es stehen dazu strikte Vorgaben in ihrem Testament.

Für die Zeitschrift Elle prüfte Kim kürzlich Schlagzeilen und Gerüchte, die über ihr Leben kursieren, auf deren Wahrheitsgehalt. Dabei kam auch das Thema Beauty-Vorsorge für den Notfall zur Sprache. Der TV-Star gab ganz offen zu, dass sie ihr Äußeres in ihrem Letzten Willen aufgeführt habe: "Ich habe einen Absatz verfasst, der besagt, dass – sollte ich eines Tages nicht mehr fähig sein zu kommunizieren [...] – meine Haare, meine Nägel und mein Make-up unbedingt gemacht werden müssen."

Diese ungewöhnliche Festlegung kommt nicht von ungefähr. Kim neigte schon immer zu starkem Perfektionismus und vor allem ihre Schönheit hat stets oberste Priorität: "Ich will so gut wie möglich aussehen."

ANGELA WEISS / Getty Kim Kardashian beim Forbes Women's Summit 2017

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians allererstes Instagram-Selfie

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tom Ford Kim Kardashian bei der Tom Ford Sping/Summer Runway Show 2018

