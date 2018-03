Die Katze ist voll im Abspeck-Modus – und das Ziel ist bereits in Sicht! Daniela Katzenberger (31) hat das Fitness-Fieber gepackt. Ständig versorgt die Kultblondine ihre Fangemeinde auf Social Media mit Pics in Sportklamotten und zeigt ihre gewachsenen Muckis. Doch das reicht der Mama einer Tochter noch nicht aus: Dani will zurück zu ihrem Traumgewicht, das sie zu ihrer Hochzeit im Jahr 2016 hatte!

"Ich weiß, wie ich zur Hochzeit ausgesehen hab, das waren noch mal vier Kilo weniger und da will ich eigentlich wieder hin", beichtete Daniela im Promiflash-Interview bei der "Top Hair"-Messe in Düsseldorf. Die 31-Jährige merke so langsam mit fortschreitendem Alter, dass ihr Stoffwechsel nicht mehr so reibungslos funktioniere, wie noch vor fünf Jahren. Und eine Erklärung, warum die Pfündchen nicht ohne Weiteres purzeln wollen, habe die viel beschäftigte Wahl-Mallorquinerin auch parat.

Auf ihren Reisen sei nämlich häufig das Problem, dass es nicht überall Low-Carb Essen gäbe – den strikten Trainingsplan könne das TV-Gesicht so unmöglich einhalten: "Klar, manchmal sitzt du halt viel im Flugzeug und da gibt's nur 'ne billige Lasagne und die hat halt Kohlenhydrate und die schmeckt dann halt auch saugeil!" Bei dem ansonsten aber so strikten Trainingsprogramm sei der Business-Katze ein Cheat-Day gegönnt!

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Fitnessstudio

