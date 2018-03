Alle guten Dinge sind bekanntlich drei! Der Sturm der Liebe-Publikumsliebling Lorenzo Patanè (41) kehrt nach seinen Comebacks in der zweiten und in der sechsten Staffel der ARD-Telenovela bereits zum dritten Mal an den Fürstenhof zurück! Seit nunmehr 13 Jahren verkörpert der 41-Jährige den Sternekoch Robert Saalfeld – und liebt seine Rolle, trotz der Unterbrechungen. Im Interview verrät der Mime jetzt: Deshalb kommt er nicht von der Serie los!

"Wenn du dich wohlfühlst, in einem Kontext und du immer das Gefühl hast, da ist immer noch was zu machen und man kann immer weiterarbeiten an einer Figur, ein bisschen weitersuchen und forschen, dann ist es natürlich auch spannend, immer wieder zurückzukommen", erklärte Lorenzo beim "Sturm der Liebe"-Dreh in München gegenüber Promiflash. Momentan frage sich der Serienvater des Teenies Valentina Saalfeld, welches Potenzial noch in seiner Rolle stecke und ist gespannt darauf, genau das am Set herausfinden zu dürfen.

Der Schauspieler mit sizilianischer Abstammung absolvierte in seiner siebenjährigen Serienabstinenz nur zwei kurze Gastspiele im vergangenen März und Oktober. Nun bekam der TV-Star endlich wieder eine Anfrage für eine längere Zeit im Fünf-Sterne-Hotel. In der Zwischenzeit befand sich Lorenzo in Rom, musste sich dort eine Struktur aufbauen. "Ich habe Deutschland vermisst, ich hab die Sprache vermisst, ich hab das Team hier vermisst, das großartig ist", beschrieb er seine weiteren Beweggründe für das Comeback.

AEDT/WENN.com Lorenzo Patané, Schauspieler

ARD/Christof Arnold Lorenzo Patané spielt Robert Saalfeld bei "Sturm der Liebe"

Instagram / sdl_presse "Sturm der Liebe"-Schauspieler Uta Kargel und Lorenzo Patanè

