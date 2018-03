Die Fans können aufatmen! Nach knapp vier Jahren verließ Zayn Malik (25) im Jahr 2015 die britisch-irische Boyband One Direction und startete eine Solokarriere. Kurz darauf veröffentlichte er sein erstes Album "Mind of Mine". Seine zweite Platte ließ lange auf sich warten, gut zwei Jahre arbeitete er an dem Werk. Jetzt verkündete der Sänger, dass seine neuen Songs bereit zur Veröffentlichung sind!

Das Warten hat also endlich ein Ende! In einem Interview mit dem Musik-Magazin Fader Ende vergangenen Jahres verriet Zayn bereits, dass er genug Material habe und lediglich mit der Songauswahl hadere: "Jeden Tag tausche ich ein Lied gegen ein anderes aus. Ich ändere hier und da noch Kleinigkeiten, aber die Platte ist so gut wie fertig." Ein wichtiges Detail bleibt aber bis heute sein Geheimnis: der Album-Titel! Den möchte der "Dusk Till Dawn"-Interpret noch nicht preisgeben.

Ob Zayn sich nach dem Liebes-Aus mit Ex-Freundin Gigi Hadid (22) voll und ganz auf die Arbeit konzentriert hat, um sich vom Kummer abzulenken? Nach zwei gemeinsamen Jahren gaben sie am Dienstag ihre Trennung bekannt, nannten dafür aber bislang keine Gründe. Stattdessen baten sie die Fans darum, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Carlos Alvarez/Getty Images Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan

Jamie McCarthy / Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

