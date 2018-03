Der Kardashian-Jenner-Clan wächst und wächst. Nur wenige Wochen, nachdem sich Kim (37) über die Geburt ihrer dritten Tochter per Leihmutter freuen durfte, gab ihre Schwester Kylie (20) bekannt: Auch sie ist Mama geworden. Töchterchen Stormi erblickte am 1. Februar ganz still und heimlich das Licht der Welt. Ein Ende des Babybooms ist übrigens noch lange nicht in Sicht. Auch Khloe (33) wird schon bald ihr erstes eigenes Kind in den Armen halten dürfen. Die schöne Blondine ist hochschwanger. Da auch Kourtney (38) bereits Dreifach-Mama ist, fehlt nur noch eine im Bunde: Kendall (22). Jetzt verriet die Laufsteg-Schönheit, wie es um ihre Familienplanungen steht.

Im Interview mit Vogue wurde sie mit dem Thema konfrontiert und gab ungewöhnlich offen zu verstehen: "Ich will Kinder, aber erst mit 28 oder 29." Bis auch sie dem Mama-Club beitritt, könnte es also tatsächlich noch ein paar Jährchen dauern. Mal Hand aufs Herz: Für eigene Babys hätte Kendall jetzt auch gar keine Zeit. Schließlich startete sie in den letzten Jahren als Model durch, lief sogar für das Dessouslabel Victoria's Secret und diverse andere große Marken. Ein Ende des Hypes um ihre Person ist aktuell noch lange nicht in Sicht.

Die kleinen Freuden des Nachwuchses darf die 22-Jährige trotzdem schon jetzt miterleben, schließlich steht sie vor allem ihrer Schwester Kylie ziemlich nah, die kürzlich ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat: "Es war unglaublich schön zu sehen, wie meine kleine Schwester und beste Freundin Mutter geworden ist", schwärmte sie. Und falls sie doch einmal das Fieber packt, darf sie garantiert als Babysitterin einspringen.

Instagram / khloekardashian Der Kardashian-Jenner-Clan

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Kendall Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2016

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de