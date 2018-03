Wer macht denn hier als Pseudo-Papa so eine gute Figur? In wenigen Monaten steht für die ineinander verliebten Love Island-Stars Mike Heiter und Elena Miras der wichtigste Tag ihres Lebens an: Die beiden TV-Turteltauben erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Auf seine bald anstehende Aufgabe als Vater bereitet sich der Muskelmann offenbar schon langsam vor. Auf seinen Social-Media-Kanälen teilte der Strahlemann nun ein paar niedliche Pics von ihm und seinem Neffen!

Mensch, steht dem ein kleiner Racker gut! Mike postete in seiner Instagram-Story einige Momente, die er mit seinem kleinen Neffen erlebte. Auf einem der Schnappschüsse geht er mit dem Jungen auf dem Arm über die Straße. "So wird das dann bald aussehen. Ich kann es kaum erwarten, mein Baby in den Armen zu halten", freute sich der Tattoo-Hottie in seinem Kommentar über die nahe Zukunft zu dritt. Auch auf anderen Bildern hält der ehemalige Kuppelshow-Kandidat den Kleinen liebevoll fest, lässt sich von ihm im Gesicht anfassen – und grinst dabei geduldig.

Noch ist nicht bekannt, ob das Couple ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. Ob man von Mikes Schnappschüssen wohl auf eine Präferenz schließen kann? Der Blondschopf hatte richtig Spaß daran, seinem kleinen Verwandten das Reifenwechseln beizubringen: "Man kann nie früh genug anfangen, handwerkliche Arbeiten zu lernen", scherzte er in dem Beitrag. Schon bald will seine Angebetete Elena aber verraten, ob Mike sein Wissen demnächst an einen Babyboy oder an ein Babygirl weitergeben kann.

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit seinem Neffen

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

