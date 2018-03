Große Unruhe in der Katzen-Community! Daniela Katzenberger (31) teilt ja jeden Schritt mit ihren Fans – und wahrscheinlich auch deshalb fällt denen jede kleinste Veränderung an der TV-Blondine sofort auf. Denn eigentlich wollte Dani auf ihrem neuesten Bild nur ihr Brillen-Modell präsentieren – ihre Fans allerdings stören sich an einem ganz anderen Detail! Hat sich Daniela etwa die Lippen aufspritzen lassen?

Das Selfie, das die Katze jetzt bei Instagram postete, ruft einige Kritiker direkt mal auf den Plan. Mit offenen Haaren, einer Brille und einem Tigertop posiert Dani für ihr Foto – doch alle schauen nur auf ihre Lippen. Denn einige Fans wollen da einen Beauty-Eingriff erkennen: "Was hast du mit deinen Lippen gemacht?", "Deine Lippen! Aufgespritzt?" und "Boah, was ist mit deinen Lippen passiert? Kann unmöglich am Lipgloss liegen", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare zu dem Katzen-Pic. Doch die Blondine gibt gegenüber der Bild Entwarnung: Es ist alles beim Alten! Die Erklärung: "Nur Lipgloss!"

Daniela hat sich einfach mal mit ordentlich Gloss die Lippen geschminkt, sie wahrscheinlich auch noch mit einem Konturenstift geformt. Alle Aufregung also umsonst: Die beliebte Blondine hat sich halt nur an ihrem Schminkkoffer vergriffen – und nicht an irgendwelchen Botox-Spritzen!

Florian Ebener / Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Andreas Rentz Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Realitystar

