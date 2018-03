Schnipp, schnapp, Haare ab! Manchmal muss es eben eine kleine Veränderung sein – das dachte sich anscheinend auch Sara Kulka (27)! Die zweifache Powermama gönnte sich jetzt einen verwöhnenden Besuch beim Friseur. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ist bekannt für ihre lange blonde Wallemähne. Ihre schönen Haare mussten beim Scherenmeister aber nun etwas dran glauben. Sara ließ sich einen Pony schneiden!

"Noch ein bisschen ungewohnt, aber ich wollte nun mal eine Typveränderung und ich finde, diese ist mir gelungen", kommentierte Sara den Instagram-Schnappschuss, auf dem sie ihre neue Haarpracht präsentiert. Noch vor zehn Jahren habe sie jeden Monat eine neue Farbe auf dem Kopf ausprobiert, heute sei sie in Sachen Haare gefestigter. So ganz scheint sich das Model aber noch nicht an die Fransen gewöhnt zu haben: "Mal sehen, wann ich die Entscheidung für die neue Frisur bereuen werde. Denn bis jetzt habe ich nach kurzer Zeit immer die Entscheidung für ein Pony bereut." Ihre Follower hatten offenbar keine Zweifel an Saras frischer Frise: Sie überhäuften sie mit Komplimenten!

Die Fans lieben Sara aber nicht nur für ihren neuen Haarschnitt – sie schätzen die 27-Jährige besonders für ihre ehrliche Art. Die ehemalige Dschungelcamperin nimmt auch bei Hater-Kommentaren auf Social-Media kein Blatt vor den Mund und teilt offen ihre Mama-Erfahrungen.

Instagram / kulkasara Sara Kulka im Juni 2017

Facebook / Sara Kulka Sara Kulka

Instagram / kulkasara Sara Kulka und ihre beiden Töchter Matilda und Annabell

