Ladys-Night für die Kardashians! Vor rund anderthalb Monaten erblickte Kylie Jenners (20) kleine Tochter Stormi Webster das Licht der Welt – und hält die Reality-Prinzessin ganz schön auf Trab. Erst kürzlich packte Freundin Jordyn Woods (20) aus, dass Kylie ziemlich gut mit der neuen Mutterschaft zurechtkäme. Dennoch braucht auch eine Vollblut-Mami einmal Zeit für sich: Mit ihren Schwestern und der BFF verlebte das Kardashian-Küken jetzt einen gepflegten Mädelsabend!

Vier Selfie-Queens auf einen Streich: Auf Instagram teilte die älteste Clan-Schwester Kourtney jetzt einen hübschen Spiegel-Schnappschuss und betitelte ihn mit den Worten "Kleine Dinner-Party". Kourtney selbst, Kultfamilienfreundin Jordyn Woods, Halbschwester Kendall Jenner (22) und Neumama Kylie Jenner posten dafür in bekannter Kardashian-Manier im angesagten Restaurants Mr. Chow. Dass Kylie bis vor Kurzem noch mit dicker Babykugel unterwegs war, sieht man der 20-Jährigen auf dem Pic so gar nicht an. Mit Overknees, engem schwarzen Oberteil, gepaart mit einem schicken weißen Mantel zeigt sie sich im gewohnten sexy Look.

Für diesen Mega-After-Baby-Body musste die Brünette aber auch viel Kritik einstecken. Angeblich soll sie schon unmittelbar nach der Geburt dem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet haben.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Splash News Kylie Jenners erstes Foto nach der Geburt von Baby Stormi

