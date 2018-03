Sie wagt sich an neue Aufgaben! Yvonne Pferrer (23) wurde durch ihre Rolle der Anna Kowalski bei Köln 50667 bekannt. Vor vier Jahren verließ die Schauspielerin die Serie, um ihr Abitur nachzuholen. Nach dem Schulabschluss widmet sich der Fitness-Fan nun wieder spannenden Projekten und ergatterte dabei einen ganz besonderen Job: Sie löst Topmodel Eva Padberg (38) als Gesicht der Deichmann-Werbekampagne ab!

Für die "Athlashion"-Kollektion der Marke posiert Yvonne in heißen Sport-Outfits. Mit mehr als 600.000 Abonnenten auf Social Media hat sich die sportbegeisterte Influencerin einen Namen gemacht und so anscheinend die Marketingabteilung des beliebten Schuhhauses von sich überzeugt. Ihren Erfolg kann die 23-Jährige selbst noch nicht ganz fassen. "Bis vor Kurzem hatte ich kein Management, habe alles selber gemacht", verriet sie im Interview mit der BILD-Zeitung und fügte hinzu: "Gerade als ich noch zur Schule gegangen bin, war das schon lustig. Da habe ich in der Pause mit Geschäftskontakten telefoniert, für Selfies mit Fans posiert, bis dann der Unterricht wieder losging."

Neben dem Modeln verbringt der Social-Media-Star viel Zeit mit Reisen. Gemeinsam mit ihrem Freund Jeremy Grube (23) erkundet sie die schönsten Plätze der Welt und lässt ihre Fans via YouTube daran teilhaben. Erst vor wenigen Wochen machten die beiden Turteltauben in Südkorea Station.

Yvonne Pferrer/Facebook Yvonne Pferrer, bekannt aus "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / jeremygrube Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im Urlaub

Anzeige

Instagram / jeremygrube Influencer-Pärchen Jeremy Grube und Yvonne Pferrer in Korea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de