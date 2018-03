Was für eine Überraschung! Amber Rose' (34) Sohn Sebastian stammt zwar aus ihrer Beziehung mit Rapper Wiz Khalifa (30). Deshalb ist der Fünfjährige aber noch lange kein Rap-Fan. Er liebt Popmusik – insbesondere die von Taylor Swift (28). Deshalb ist seine Freude auch riesengroß, als die ihm jetzt höchstpersönlich ein Paket inklusive Konzerttickets schickte. Mama Amber hielt seine süße Reaktion auf ihrem Instagram-Profil fest: "Wirklich?! Echt?! Oh mein Gott, sie hat mir einen Brief geschickt. Das hat mir Taylor geschickt?", plapperte er aufgeregt in die Kamera.



