Schlechte Nachrichten für alle Friends-Fans! Nach erfolgreichen Revivals von Shows wie Akte X oder Gilmore Girls begannen viele Zuschauer zu hoffen, dass es nach 14 Jahren auch einmal ein Wiedersehen mit den Figuren der Kultserie geben könnte. Vor allem als Jennifer Aniston (49) vor Kurzem eine Reunion der sechs Serien-Freunde andeutete, schlugen die Herzen vieler Fans höher. Doch jetzt sorgt der Boden der Tatsachen für eine harte Landung: Joey-Darsteller Matt LeBlanc (50) hat ein "Friends"-Revival für immer ausgeschlossen!

"Ich will es nicht machen – ganz einfach!", meinte der Schauspieler jetzt in einem Interview mit der Zeitung Daily Mail und zerstörte mit seinen klaren Worten jegliche Hoffnung auf eine Neuauflage. Er wisse zwar, dass die Zuschauer gerne erfahren würden, was aus ihren Lieblingsfiguren geworden sei. Eine ähnlich gute Story lasse sich seiner Meinung nach aber nicht mehr erzählen, da die Serie damals in einer bestimmten Lebensspanne der Charaktere gespielt habe: "Sie hätten sich alle weiterentwickelt, es wäre also nicht mehr das Gleiche", erklärte der "Top Gear"-Moderator und scherzte zum Schluss: "Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand Joey bei einer Darmspiegelung zuschauen will."

Wirklich gut waren die Chancen auf neue Folgen der Sitcom ohnehin wohl nie: Denn auch Matts Serien-Kollegen Lisa Kudrow (54) und Matthew Perry (48) hatten bereits erklärt, dass sie bei so einem Projekt nicht dabei wären.

WENN.com Der Cast von "Friends"

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Matt LeBlanc bei einer Party für die Show "Episodes"

Anzeige

Nicky Nelson/WENN Matthew Perry bei einem Screening von "The Kennedys - After Camelot"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de