Sie machten den orangefarbenen Teppich zum Runway! Bei den Kids' Choice Awards wurden gestern Abend wieder fleißig Preise verliehen. Neben den begehrten Zeppelinen standen aber vor allem die Outfits der Promis im Vordergrund – und die konnten sich sehen lassen! So strahlte Heidi Klum (44) in einem schwarzen Minikleid für die Fotografen, während Wrestler John Cena (40) in einem Ninja-Turtle-Kostüm aufkreuzte – inklusive gepolstertem Bizeps! Den süßesten Auftritt legte allerdings Hündchen Jiffpom hin: Der kleine Fellknäuel erschien in einem zuckersüßen Cape!



