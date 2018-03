In dieser Familie dreht sich im Moment alles um die Liebe! Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) erwarten aktuell ihr erstes Kind und machen Howard Carpendale (72) damit zum stolzen Opa. Doch das neue Familienmitglied ist nicht der einzige Grund zum Feiern. Seit 1983 ist der Schlagersänger mit seiner Partnerin Donnice Pierce glücklich und nach 35 Jahren Beziehung haben die beiden nun heimlich geheiratet!

Am 12. März haben sich Howard und Donnice die ewige Liebe geschworen. Der 72-Jährige ist überglücklich, dass er seine Partnerin jetzt ganz offiziell als seine Frau bezeichnen kann. "Wir haben einen langen Weg hinter uns, seitdem wir uns in dieser Diskothek in Florida zum ersten Mal begegnet sind. Unser Weg war verdammt schwer und wir haben sehr viel durchgemacht. Aber jetzt stehen wir zusammen hier. Endlich. Und ja, ich will dich heiraten", machte der Musiker laut Bunte seiner Liebsten bei der Trauzeremonie eine rührende Liebeserklärung.

Die romantische Sause ereignete sich im Standesamt Starnberg. Als Trauzeugen hatte das Brautpaar Howards Sohn Wayne und dessen hochschwangere Frau Annemarie gewählt. Die beiden sind schließlich Experten auf dem Gebiet einer märchenhaften Trauung: Sie gaben sich im September 2013 auf Ibiza das Jawort.

Sascha Steinbach/Getty Images Howard Carpendale bei "Menschen, Bilder, Emotionen" 2016

Miguel Villagran/Getty Images Donnice Pierce und Howard Carpendale

Hannes Magerstaedt / Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale in München

