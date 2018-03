Kylie Jenner (20) liebt es, sich neu zu erfinden! Ihre Haarpracht ist dabei häufig Versuchsobjekt Nummer eins. So setzte sie sich auch schonmal mit einem neonfarbenem Bob in Szene. Im Moment hat das Insta-Girl allerdings nur wenig Zeit für Äußerlichkeiten. Denn der Alltag der frischgebackenen Mama besteht aus Windeln-Wechseln und Fläschchen-Geben. Jetzt überrascht der TV-Reality-Star seine Fans trotzdem mit einem neuen Look: Kylie präsentiert sich mit platinblonder Walla-Walla Mähne.

Auf Instagram postete die Lippenstift-Queen ein Bild mit ihrer neuen Frisur. Darauf sitzt sie in einem Sessel, lediglich in ein weißes Handtuch gehüllt. "Ich glaube, ich bin bestimmt dazu, eine Blondine zu sein.", schrieb sie unter das Pic. Erst tiefschwarze, dann platinblonde Mähne – extremer hätte die Typveränderung der Reality-TV-Darstellerin kaum sein können. Die Fans waren sich nicht ganz sicher, was sie von der blonden Pracht halten sollten. "Ich mochte deine schwarzen Haare lieber, aber wenn du glücklich bist", schrieb ein Insta-User. Ein anderer wiederum war fasziniert von dem neuen Look: "Endlich ist deine Aura zurück", postete er.

Unter das Foto setzte Kylie einen Link zu dem amerikanischen Celebrity-Haarguru Tokyostylez. Er ist der Mann hinter den sich stetig ändernden Looks des "Keeping Up With The Kardashian"-Stars. Der Stylist kümmert sich jedoch nicht nur um die Frisuren der Make-up-Unternemerin, die beiden kreieren auch Perücken zusammen. Es könnte also sein, dass sich der Blondschopf mit fremden Haaren schmückt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Baby-Girl Stormi

WENN Kylie Jenner bei der "The Paper And Pretty Little Thing"-Party in Palm Springs

