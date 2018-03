Anna Faris (41) philosophiert über das Konzept der Ehe! Von 2004 bis 2007 war die Schauspielerin mit Ben Indra (39) verheiratet. Im Sommer des vergangenen Jahres dann die nächste Trauscheinpleite mit Chris Pratt (38): Das Hollywood-Traumpaar gab nach acht Jahren Ehe seine Trennung bekannt. Anna hatte mit dem Ende der Beziehung zu kämpfen – mittlerweile ist aber Zeit ins Land gegangen und sie konnte sich über bestimmte Dinge klar werden. Das Ergebnis: Die sympathische Blondine stellt den Bund fürs Leben infrage.

In Dax Shepards Armchair Expert Podcast stellte sie die Frage, warum Menschen überhaupt heiraten: "Ist es wegen der Sicherheit für die Kinder? Sind es Konventionen? Ist es, weil andere Menschen die Beziehung dann mehr respektieren?" Sie selbst wisse die Antwort darauf nicht, gab sie zu. Für die 41-Jährige fühle es sich so einfach an, "Ja" zu sagen, aber sich aus einer Ehe zu befreien, das sei extrem schwierig – vor allem, wenn der Staat ins Spiel komme. Das sind nachdenkliche Worte der sonst so quirligen "Mom"-Darstellerin.

Doch so hoffnungslos sich ihre Gedanken im ersten Moment anhören mögen, man muss sich keine Sorgen um den "Scary Movie"-Star machen. Anna ist längst wieder verliebt und glücklich liiert mit ihrem neuen Freund, dem Kameramann Michael Barrett (47). Und aus ihrer einstigen Liebe zu Chris ist eine tiefe Freundschaft entstanden.

Jesse Grant/Getty Images for Disney Anna Faris und Chris Pratt bei der "Guardians of the Galaxy Vol. 2"-Premiere in Hollywood 2017

Frazer Harrison/Getty Images Anna Faris bei der Feier zur 100. Episode von "Mom"

Splash News Michael Barrett und Anna Faris während einer Bootsfahrt in Venedig

