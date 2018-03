Damit hatte er wohl nicht gerechnet! Cristiano Ronaldo (33) gehört zu den erfolgreichsten Fußballern der Welt und wurde in seiner Karriere schon mehrfach zum Kicker des Jahres gewählt. Dass seine Fans da ganz aus dem Häuschen sind, wenn sie das Sportass aus nächster Nähe bewundern können, ist klar. Bei seinem letzten Match meinte es jetzt ein männlicher Anhänger mit der Fan-Liebe aber besonders gut und verpasste ihm einen Kuss auf die Wange!

Gleich mehrere Fußball-Fans stürmten während des Spiels Portugal vs. Niederlande das Spielfeld. Ein junger Mann fackelte nicht lang und setzte zu einem dicken Knutscher mitten auf die Lippen des portugiesischen Nationalhelden an. Der konnte dem überraschenden Manöver in letzter Sekunde ausweichen, sodass der Schmatzer auf seiner Wange statt auf seinem Mund landete. Cristiano nahm es trotz leicht säuerlicher Miene relativ gelassen und gestattet dem Eindringling sogar noch ein Selfie. Ein anderer Stadionbesucher konnte sich über eine flüchtige Umarmung des Sportlers freuen, bevor die Sicherheitsleute die Männer vom Platz verbannten.

Der vierfache Vater ist für seinen herzlichen Umgang mit Fans bekannt. Erst im Sommer vergangen Jahres begeisterte er die Sportwelt, als er eines der Einlauf-Kids auf die Stirn küsste und dem Mädchen sogar seine Trainingsjacke schenkte.

Harold Cunningham/Getty Images Cristiano Ronaldo beim Freundschaftsspiel gegen die Niederlande

WENN Cristiano Ronaldo bei der Premiere von "Ronaldo"

Fabrice Coffrini / Getty Images Cristiano Ronaldo, Weltfußballer-Pokal 2013

