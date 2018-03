Manege frei für den nächsten Germany's next Topmodel-Beef! Besonders zu Beginn der beliebten Castingshow sorgten allen voran die Nachwuchsmodels Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip für Eskalationsgefahr. Die eigentlichen BFFs gerieten immer wieder aneinander. Gerade, wo es ein wenig ruhiger um die Grazien zu werden scheint, tauchen auch schon die nächsten Streithähne auf der Mattscheibe auf: Zwischen Sally (17) und Abigail kracht es gewaltig!

In der kommenden Folge acht steht den "Meeedchen" eine spezielle Herausforderung bevor. "Wir haben alle eine Aufgabe bekommen und zwar, dass wir am Ende des Walks eine Argumentation vorbringen müssen, inwiefern man besser ist, als seine Konkurrentin", erklärt Victoria Pavlas im ProSieben-Teaser. Jeweils zwei der Mädels stehen sich am Ende des Laufstegs gegenüber und knallen sich die gegenseitige Kritik um die Ohren. Darüber, dass Sally Mitstreiterin Abigail ihre Schwächen unter die Nase reiben soll, ist die 17-Jährige sichtlich erfreut und erklärt auch, warum: "Weil die Abi, finde ich, ist auch ein bisschen unauthentisch und ich würde den Leuten auch gerne mal ein bisschen die Augen öffnen."

Sally wolle endlich einmal sagen, was "wirklich Sache" ist, erklärt sie frei heraus. Eine Offensive, die vor allem bei ihrer Kontrahentin gar nicht gut ankommt. "Ich bin einfach nur enttäuscht von Sally, wie sie das Ganze angegangen ist", empört sich die Kölnerin.

